Serena Greco investita e uccisa da una moto a Roma, condannato a 3 anni e 4 mesi l'uomo accusato di omicidio stradale

L'incidente sulla Nomentana, la morte e ora la candonna. È stato condannato a tre anni e quattro mesi, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, Cristian Lucerna, l'uomo accusato di omicidio stradale per avere, nell'ottobre del 2020, travolto e ucciso con la sua moto, Serena Greco, 38enne originaria di Salerno e madre di due bambini.

L'incidente avvenne in via Nomentana, a Roma, la donna al momento del tragico impatto era a bordo di uno scooter. Nel procedimento si è costituito parte civile il marito della donna, Alessandro D'Agostino, maestro della nazionale di scherma, rappresentato in giudizio dall'avvocato Alessandro De Federicis.

Nei confronti dell'imputato il pm aveva sollecitato una condanna a due anni e mezzo. Il gip nell'ottobre del 2022 aveva respinto la richiesta di patteggiamento a due anni avanzata dai difensori di Lucerna. Nel procedimento è coinvolta anche un'altra persona che era al volante di un'auto. La posizione di quest'ultimo è stata stralciata perché ha scelto di essere giudicato con il rito ordinario.

