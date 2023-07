Ragazza sequestrata in casa e picchiata dal fidanzato geloso: lo scatto di violenza dopo un pranzo con gli amici insultati e minacciati

di Redazione web

Un pranzo con amici che si è trasformato in un incubo per una ragazza: con i due convitati scacciati con insulti e minacce e la fidanzata rinchiusa in casa e picchiata per mezz’ora. E' successo a Carate Brianza, in provincia di Monza. Un giovane di 29 anni, origini siciliane, da tempo residente in Brianza, è stato arrestato per violenza e sequestro di persona dai carabinieri di Seregno. Fuori di sé dalla rabbia, l’uomo ha rovinato un momento conviviale che fino a quel momento era stato sereno.

Le cause dello scoppio d'ira: gelosia e qualche bicchiere di troppo

Futili le cause dell’ira, esplosa all’improvviso: forse un attacco di gelosia.

Il giovane minaccia i carabinieri con un taglierino

Nonostante l’arrivo dei carabinieri il 29enne avrebbe proseguito afferrando anche un taglierino e minacciando i militari. Ed è proprio partendo da quelle minacce che i due carabinieri sono riusciti ad avviare un dialogo e, gradualmente, a far calmare il giovane che a un certo punto ha consentito alla 26enne di uscire ed è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per sequestro di persona. Da una perquisizione nell’abitazione è stata scoperta una piccola serra, molto probablmente di marijuana

