Asilo Barcaccia raso al suolo, i vandali devastano tutto e fanno pure un falò

E’ finita davvero male l’anno scolastico dell’asilo Barcaccia. Ieri mattina il personale ha trovato un’amara sorpresa: la scuola dell’infanzia, in Enzo Paci sulla via Tuscolana poco fuori dal Gra, era stata completamente devastata. «Qualcuno si è introdotto nell’asilo, probabilmente di notte – spiega un gruppo di genitori - e ha spaccato tavoli e porte, ha messo a soqquadro l’intera struttura, rovesciando a terra di tutto: dalle sedie e gli armadietti fino ai tubi di colore, le colle per bambini e i vasi delle piante. Una furia assurda, inspiegabile, con i chiari segni di un falò acceso nel corridoio della struttura e poi spento, forse con un estintore, trovato svuotato e gettato in un angolo, e con taniche di acqua».

Poteva andare anche molto peggio, quindi. E una scritta, beffarda, a terra: “Scuola brucia”. Un amaro saluto all’asilo che, a settembre, comunque riaccoglierà i suoi bambini. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 08:00

