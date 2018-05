Romaeuropa festival, tre eventi di spettacolo per Accumuli, Amatrice e Cittareale

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre eventi di spettacolo per. Fondazione Romaeuropa partecipa al all'iniziativa Emozioni nel cuore d’Italia promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione Lazio a favore zone colpite dal terremoto.Inizieràil 2 giugno a Cittareale (ore 20) e il 3 giugno ad Amatrice (ore 16) con Ballata dei senza tetto. Con le musiche composte e suonate dal vivo da Gianluca Casadei, il carismatico autore teatrale costruire un viaggio tra i personaggi raccontati nell’ideale trilogia composta da Laika, Pueblo e da un terzo appuntamento ancora da costruire. Da questi lavori, presentati durante il, Celestini estrae le voci dei protagonisti, assiepati tra i parcheggi di una periferia e ora smontati «come un mazzo di carte dal quale pescare ogni volta figure diverse».Danza e acrobazia sono in scena Il 9 giugno ad Accumoli e il 10 giugno a Cittareale con lo spettacolorealizzato dalla compagnia Il Posto insieme a Marco Castelli e con le musiche live di Small Ensemble. Lo spettacolo, ideato e coreografato da Wanda Moretti, messo in scena con l’ausilio di un macchinario da costruzione montato su camion, sfida il concetto di gravità attraverso coreografie e acrobazie che si librano in aria per costruire un dialogo con gli spazi che di volta in volta le circondano.consaranno il 23 giugno a Cittareale e il 24 giugno ad Amatrice propone Palamede / Iliade – Le grandi narrazioni. L’eroe valoroso ma trattato marginalmente nel racconto della guerra di Troia, viene qui tratteggiato come un intellettuale colto e raffinato sconfitto dalla storia. Baricco racconta di lui e di Odisseo, del loro incontro-scontro metafora di due differenti visioni del mondo: una illuminista e razionale e l’altra profondamente oscurantista.