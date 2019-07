Roma, Zingaretti consegna le chiavi a nuovi inquilini Ater

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, consegna le chiavi agli assegnatari dei primi quattro nuovi alloggi realizzati nel complesso Ater di Corviale: si tratta della prima tranche di nove appartamenti (gli altri cinque verranno consegnati entro luglio) ottenuti grazie al programma di ristrutturazione del quarto piano dell’edificio avviato sei mesi fa. All’evento partecipano l’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, e il Direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano.



Gli interventi di riqualificazione del Corviale puntano a migliorare la qualità della vita dei residenti. Con un investimento di quasi 22 milioni di euro della Regione Lazio, l’Ater ha bandito due grandi progetti per ristrutturare il quarto piano del “Serpentone” e rigenerare il piano terra. In particolare, i lavori riguardano la rinascita del quarto piano con 10,5 milioni di euro, che serviranno alla sua completa riqualificazione, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti frutto delle occupazioni degli anni 80 e la realizzazione di 103 nuovi appartamenti. È stato concordato un piano di turnazione dei residenti, che verranno gradualmente trasferiti in altri alloggi Ater fino al completamento degli interventi. Un percorso partecipato reso possibile grazie al dialogo con le associazioni degli inquilini e al supporto di un progetto di accompagnamento sociale dell’Università di Roma Tre. La durata dei lavori era inizialmente stimata in cinque anni, ma con la tempistica riscontrata dall’avvio del cantiere si prevede di completarli entro tre anni. Il quarto piano diventerà, come descritto nel progetto dell’architetto Salimei, il ‘chilometro verde’, un intervento di rigenerazione urbana che non ha precedenti a Roma.



L’altro progetto è “Rigenerare Corviale”: con oltre 11 milioni di euro si entra nella fase realizzativa del programma di rigenerazione che ha vinto il concorso internazionale lanciato dalla Regione. L’obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità all’edificio e la vivibilità e la sicurezza dei percorsi interni e degli spazi comuni. “Abbiamo recentemente varato il Piano Triennale dell’Ater Roma per l’edilizia residenziale pubblica, che porterà alla realizzazione di 708 nuovi alloggi entro il 2021. Finanziato con fondi regionali per oltre 68 milioni di euro, il nuovo programma di interventi costituisce una risposta concreta al fabbisogno abitativo nella città di Roma, senza ulteriore consumo di suolo” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.



“E’ una grande soddisfazione oggi consegnare i primi quattro alloggi dei nove che in anticipo sono pronti - dichiara il direttore dell’ATER Andrea Napoletano - è il primo grande progetto in Europa di riqualificazione sia di livello ingegneristico che umano. Abbiamo lavorato incessantemente ed oggi portiamo a casa il risultato tanto atteso grazie ai vertici della Regione Lazio ed al lavoro instancabile dei dipendenti Ater”.



Le altre iniziative sono il progetto “Passi con Calciosociale”: la Regione Lazio ha finanziato un piano di inclusione sociale, che sta permettendo a 10 ragazzi NEET di Corviale di uscire dalla condizione di emarginazione per iniziare un percorso di crescita personale volto all’inserimento nel mondo del lavoro. Poi c’è il Laboratorio di Città Corviale”, avviato nel 2017 dalla Regione Lazio con il supporto dell’Università di Roma Tre, che ha la missione di accompagnare la trasformazione e il recupero di Corviale attraverso un confronto con gli abitanti. Mercoledì 17 Luglio 2019, 16:41

