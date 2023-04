Roma, weekend tra "prime" e appuntamenti unici, dalla musica al teatro, dal Sistina al Planetario e oltre

di Valeria Arnaldi

Spettacoli, concerti, festival: fine settimana ricco di appuntamenti per i romani di tutte le età.

MUSICA. Note in primo piano. Francesco Tricarico, venerdì 14 aprile, sarà sul palco del locale L’asino che vola. La stessa sera, invece, la scena dello Spazio 900 sarà per Eiffel65. E alla Casa del Jazz, il sassofonista e compositore Maurizio Giammarco presenterà in concerto nuove composizioni pensate per il gruppo Halfplugged Syncotribe, formato con Paolo Zou, Luca Mannutza, Makar Novikov ed Enrico Morello.

Il giorno dopo, all’Auditorium Parco della Musica, protagonista sarà Raiz con “L’ammore è o cuntrario d’’a morte”, dedicato alla musica di Sergio Bruni, tra parole e musica.

Intanto, sempre all’Auditorium l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il 14 e il 15 aprile, Sir Antonio Pappano saluterà il pubblico con l’ultimo concerto da Direttore Musicale: “L’ombra del Tiranno”.

TEATRO. Freschissimo di debutto – il 13 aprile – è il primo fine settimana in scena per “Billy Elliot - il Musical", al teatro Sistina, con Giulio Scarpati e Rossella Brescia, diretti da Massimo Romeo Piparo che firma anche l’adattamento. «Il mio ruolo è complesso perché Jackie è chiuso nelle sue convinzioni, non vuole che il figlio faccia il ballerino – spiega Scarpati Eppure, nel corso del tempo, questo sogno fortissimo di Billy lo convince a cambiare. Il musical racconta proprio questo rapporto padre-figlio in evoluzione, accanto a tanti altri temi importanti, come quello delle battaglie dei minatori per il lavoro, che Piparo sottolinea con la sua regia, esaltando anche l'energia del ballo e della musica». Rossella Brescia afferma: «In questo spettacolo ci si commuove e soprattutto ci si emoziona molto dall'inizio alla fine. Per me è molto bello interpretare Mrs. Wilkinson, perché penso che le maestre abbiano un ruolo fondamentale nella vita dei loro allievi. In questo caso lei incarna idealmente anche un po' la mamma che Billy non ha più. Piparo mi ha dato questa grande opportunità, ha creduto in me, ed io ce la metterò tutta». Ad alternarsi nel ruolo del giovane protagonista sono Andrea Loconsole, nato a Taranto nel 2010, il quattordicenne Emiliano Fiasco e il romano Bryan Pedata, classe 2010.

La storia è quella di un sogno che si avvera, con dedizione e sacrificio. «Billy Elliot è un capolavoro, una formula perfetta: una storia di coraggio, volontà, leggerezza, esattamente un paradigma di ciò che servirebbe oggi ad ognuno di noi», sottolinea Massimo Romeo Piparo.

Al Planetario, intanto, il 14 aprile, a ingresso gratuito, si potrà assistere allo spettacolo astronomico “Un viaggio fra Terra e Cieli: il Mappamondo di Fra Mauro”, a cura di Stefano Giovanardi. La scansione ad altissima risoluzione del Mappamondo, conservato a Venezia, recentemente realizzata dal Museo Galileo di Firenze, ricoprirà la cupola del Planetario offrendo un’esplorazione immersiva.

Il 15 aprile, all'Auditorium della Conciliazione, "I soliti idioti - Il Ritorno", duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli.

Fino al 16 aprile, prosegue al Teatro India il Festival Contemporaneo Futuro, alla sua terza edizione. In programma, il 14 aprile, “Storia di Nina” di Valentina Maselli, ma anche “Officina Prometeo” con Francesco Picciotti. Il 14 e il 15 aprile, “Dialoghi dell’infanzia” di Micro Macro, installazione sonora in cui restituire agli adulti lo sguardo sul mondo dei più piccoli. Il 15 aprile, invece, la scena sarà per i burattini della compagnia Fontemaggiore con “Cracrà Punk”, 2miss Lala al Circo Fernando” e “La soffitta di Chopin”.

Si chiude il 16 aprile con “Link” e “Piccola strega”.

ARTE. Si intitola “La materia e il perimetro”, retrospettiva, a cura di Michela Becchis, che ripercorre i cinquant’anni di attività dell’artista Primarosa Cesarini Sforza, ospitata fino al 2 luglio al Casino dei Principi. Nel percorso, disegni, dipinti, istallazioni, grafiche, ceramiche, libri d’artista, nonché inserti scritti in cui Cesarini Sforza racconta la sua biografia, cataloghi degli anni newyorkesi, fotografie che mostrano come i lavori dell’artista siano stati visti, ricercati e apprezzati in molti paesi europei e nel mondo, a New Delhi, in Iran, a Istanbul, in Argentina.

BAMBINI.

Talenti e, soprattutto, curiosità in gioco per i bambini nel fine settimana. Si intitola “Il mio Albero” il laboratorio, che il 15 e il 16, Casina di Raffaello dedicherà ai piccoli dai 24 ai 36 mesi: una breve passeggiata guidata e con i genitori nel parco di Villa Borghese permetterà di osservare gli alberi per poi tentare di ricostruirne uno su carta, con foglie ed elementi naturali raccolti. Negli stessi giorni, per i più grandicelli, dai 3 ai 5 anni, “La mia prima mostra”, per improvvisarsi artisti e realizzare una mini-esposizione.

Si gioca anche a Castel Sant’Angelo, il 15, con Cicero in Rome. E domenica 16, caccia al tesoro didattica al Museo nazionale romano di Palazzo Massimo. Il 15, alla Biblioteca Cornelia, “E poi… è Primavera”, tra letture a attività a tema.

E all’Art Forum Wurth Capena, domenica, “Laboratorio Luoghi ideali”, per bimbi dai 4 anni, e apertura straordinaria della mostra “Namibia. Arte di una giovane generazione nella Collezione Wurth”.

Fine settimana speciale presso Explora, che il 15 e il 16 aprile, ospiterà la tappa romana del tour nei musei di “Pinocchio and Friends”, serie animata ispirata alla favola di Collodi, adattata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow. Riservata ai bambini tra tre e dieci anni, una due giorni di eventi, con incontri con Pinocchio e Freeda, laboratorio ad hoc e altro.

EVENTI. Stesse date, all’Appia Joy Park, per il Festival Hippie, con oltre 200 fra artigiani, musicisti, artisti di strada, acrobati, operatori olistici, street chef pronti a far rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori.

Il 15 e il 16 si festeggia la primavera all’orto botanico con il tradizionale appuntamento con l’Hanami.

Dal 14 aprile al 16, FrankenBierFest alla Limonaia a Villa Torlonia.

Opening party, il 15, a Roma World. Lo stesso giorno e seguente, “The Legion Experience!”, rievocazioni con l’Associazione di Archeologia Sperimentale Legio I Italica. Per fare un vero salto indietro nel tempo, tra performance e attrazioni.

