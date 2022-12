Via Margutta si veste a festa con 'Auguri di Natale seguendo le Comete'

Vernissage, presentazioni, brindisi, tanti e lungo tutta Via Margutta saranno gli appuntamenti che scalderanno il cuore della mitica “Via dell’Arte” catapultando tra le stelle comete natalizie le moltissime personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, che interverranno all’evento “Auguri di Natale seguendo le comete a Via Margutta”.

L’iniziativa è organizzata dal Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Via Margutta– fondata nel 1985 con la mission di preservare e rilanciare l’immenso capitale storico, artistico e culturale intrinsecamente legato ad una delle più belle vie di Roma.

L’appuntamento, aperto a cittadini e turisti, è in programma il 17 dicembre dalle 17.30 alle ore 19.30 e vedrà la partecipazione del Consiglio direttivo dell’Associazione composto dal Presidente Alberto Moncada, da Grazia Marino, dall’Avv. Pierluigi Mancuso, da Tina Vannini, Laura Pepe, Fabrizio Russo e Hayleey Nielsen.

Avvolti dalla magica atmosfera del tunnel di stelle comete, che illumina da giorni la strada dell’arte della Capitale, realizzato grazie al contributo di Banca del Fucino,nelle varie e prestigiose attività presenti su Via Margutta sarà possibile vivere una serata di vero glamour e di auguri in vista delle prossime festività natalizie.

Le luminarie sono un segno di luce e di speranza – dice Alberto Moncada, Presidente dell’Associazione Internazionale di Via Margutta – anche quest’anno nella strada degli artisti più internazionale della capitale, si vivrà un’atmosfera unica, grazie ad un significativo gesto di sensibilità da parte della Banca del Fucino, che per il secondo anno consecutivo ha voluto sostenere con il suo contributo, il tessuto produttivo e i residenti di “Via Margutta” ma anche tutti i romani e i turisti che la vivono e l’amano.

Un risultato importante, che dimostra una volta di più il connubio vincente per la valorizzazione della Città e delle sue tradizioni, di due eccellenze storiche romane come l’Associazione Internazionale di Via Margutta e la Banca del Fucino (fondata nel 1923) - una delle più importanti realtà bancarie della Capitale, che ha mantenuto la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari.

Programma ed iniziative dell’evento “Auguri di Natale seguendo le Comete”

Fratelli Petochi Gioielleria Via Margutta, 1/b; Il Margutta Via Margutta, 118“Brindisi con les étoiles”; Galleria d’Arte Marchetti Via Margutta, 8“Collettiva artisti contemporanei”; EMME Restaurant& Bar Via Margutta, 19; Maison Bosi Via Margutta, 29“Oltre la Pop Art”; Sesto Senso Art Gallery Via Margutta, 43 “Regali ad Arte” Mostra di disegni, grafiche d’autore, sculture; Gerardo Sacco Via Margutta, 84 Presentazione nuova linea “ Ricami Oro”. Opere da indossare; SPAZIO MARGUTTA Via Margutta, 86 “Fashion Christmas Party and Live Music”; HENRYTIMI Via Margutta, 47/ HENRYTIMIroma art interior gallery essenza nell’essenza; Galleria “La Nuvola” Via Margutta, 41“Suggestioni Contemporanee”; Trollbeads Via Margutta, 83/b“Scopri la magia del Natale con Trollbeads”; Margutta Home Via Margutta, 55 Il “ Natale Americano di Fitz and Floyd”; SERRA Via Margutta, 57“Collezione di Gioielli Archeologici”; Galleria Russo Via Alibert, 20“PAPERFLAKES “Capsule Collection Natalizia di Arte Contemporanea.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 22:40

