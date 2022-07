Le svendite? A Roma iniziate da mesi negli eventi privati e online

Addetti alla sicurezza all'ingresso con la lista dei nomi degli invitati da spuntare direttamente sullo smartphone, location d'eccezione, clientela molto selezionata. L'invenduto per effetto della lunga crisi, specialmente nell'abbigliamento, è protagonisti di molti eventi privati.



Svendite di esercizi commerciali di grido su griffe altisonanti spopolano nella Capitale già da diverse settimane. Uno - memorabile - si è svolto all'Eur con netto anticipo dei tempi rispetto alle svendite. Sta di fatto che questa è l'altra faccia dei saldi tradizionali, un fenomeno che attira giovanissimi ma anche over 40, soprattutto stranieri high level. L'assembramento con bustoni a seguito indica dove si tengono gli eventi. «Si risparmia oltre il 60%, affari di lusso».



Vanno forte i cosiddetti open showroom in palazzi o ville, a giorni della settimana ed orari stabiliti, su invito social previo appuntamento, per presentare nuove collezioni (qui è già autunno) o acquistare capi scontati anche più del 50%. Parioli, Prati, Cassia le zone maggiormente gettonate. Ma anche la Garbatella.

C'è chi organizza feste ristrette, tra workshop e showcooking, in favore di iniziative solidali, raggruppando marchi di prestigio che propongono offerte da capogiro. Il gancio per i clienti: i social oppure i messaggi sul telefonino da girare ai contatti stretti.



Per l'antagonismo ai saldi tradizionali c'è anche la frontiera dell'online, che tiene incollati specialmente gli under 14: dai blog ai profili Instagram, dove è approdata pure la moda capitolina on the road, alias le apette di strada fashion. Saldi privati e promozioni pubblicizzate, eventi pensati ad hoc e conditi da stratagemmi creativi: come far sfilare le clienti nelle vesti di improvvisate modelle e postare ogni dettaglio nelle stories.



