Roma, uccide la moglie a coltellate in strada: fermato dai passanti e arrestato

Omicidio choc a Roma. Un uomo ha raggiunto e ucciso la moglie in strada colpendola più volte con un coltello. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Greppi, all'altezza del civico 90, in zona San Paolo nella Capitale.

La donna, una 39enne originaria dello Sri-Lanka, è morta poco dopo il trasferimento in ospedale. Il marito, un 49enne connazionale, è stato bloccato dai passanti e poi arrestato dalla polizia arrivata sul posto. L'avrebbe colpita con il coltello almeno due volte, una coltellata diretta al petto e una al braccio. Da chiarire i motivi reali del gesto.

La zona è tutta transennata per consentire alla polizia di effettuare i rilievi di rito. All'omicidio avrebbero assistito parecchi passanti, molti dei quali hanno poi consentito la cattura dell'uomo.

L'omicidio è avvenuto attorno alle 14.30. Prima un litigio in strada. Poi l'uomo ha impugnato il coltello scagliandosi contro la moglie. La donna è stata portata in condizioni disperate all'ospedale San Camillo. Fatale la coltellata al petto.

LA NOTA DELL'OSPEDALE

«La donna di circa 40 anni trasportata dal 118, alla presenza delle Forze dell'Ordine, nel primo pomeriggio di oggi, presso l'azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini è deceduta a causa delle numerose e gravissime ferite da taglio riportate». Lo scrive in una nota la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma in merito alla donna uccisa dal marito nel pomeriggio a Roma. «È stata immediatamente presa in carico dai medici del trauma team (rianimatori dell'Uosd Shock e Trauma e chirurghi generali), ma nonostante le cure repentine ha avuto un arresto cardiaco - aggiunge l'ospedale -. D'urgenza è stata trasferita in sala operatoria e sottoposta ad intervento chirurgico multidisciplinare. Purtroppo le ferite risultavano gravissime e nonostante gli sforzi terapeutici dell'équipe curante la paziente è deceduta. La salma è stata posta a disposizione della autorità giudiziaria».

