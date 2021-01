Roma, rivolta social contro la chiusura del viadotto della Magliana: "Intrappolati nel traffico, nessuno sapeva dei lavori". Il blocco durerà un mese

Viale Marconi bloccata, si procede a passo d’uomo dalle 8 di mattina fino alle 10. “Ci sarà un incidente più avanti?”, è stato il dubbio degli automobilisti inchiodati nel traffico. No, fortunatamente non c’è alcun incidente. Il blocco della circolazione dipende dalla chiusura del viadotto della Magliana, ma è sufficiente per mandare in tilt un intero quadrante di Roma visto che riesce a paralizzare viale Marconi, via Portuense e tutta la zona fino a via Ostiense. Oltre a via della Magliana, ovviamente. I disagi alla viabilità si estendono a macchia d’olio fino a coinvolgere anche Monteverde.

Un delirio, soprattutto perché i cittadini non erano stati avvisati dei possibili disagi. Il viadotto della Magliana è chiuso al traffico in direzione Fiumicino per lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. E resterà chiuso fino al 1 marzo.

Oltre un mese da incubo. Per capire gli effetti di una chiusura simile, basta osservare quello che si è scatenato di mattina nella zona tra Portuense e Magliana: gli automobilisti fermi nel traffico si chiedono dove possono andare per raggiungere il posto di lavoro o la scuola per accompagnare i figli. I consigli utili, ancora una volta, viaggiano online tra i gruppi social del quartiere: «Nessun vigile a cui chiedere informazioni – tuonano nelle chat della zona – non so più che strada prendere. Domani mattina uscirò un’ora prima». Il problema è proprio nelle deviazioni del traffico: molte linee di bus sono state dirottate altrove ma tanti romani, in questo periodo soprattutto, preferiscono muoversi in auto anche perché i bus possono viaggiare al 50% di capienza. «A Roma si vive un’emergenza continua – denuncia Marco Palma, FdI, ex vicepresidente del consiglio dell’XI municipio, commissariato da tempo – manca la gestione della viabilità. Chiunque conosca la zona, sa bene quanto è strategico quel viadotto: l’operazione lavori andava pianificata diversamente».

Venerdì 29 Gennaio 2021

