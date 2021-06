di Emilio Orlando

Sabato sera intorno alle 20 si aggirava per la stazione Termini armato di coltello. I passeggeri impauriti hanno avvisato le forze dell'ordine. Gli agenti della polfer sono subito intervenuti per cercare di fermarlo. Ma l’uomo, un cittadino del Ghana del '79, alla vista degli agenti li ha aggrediti.

Poi, tra il terrore dei passanti, ha tentato la fuga verso via Marsala inseguito da numerosi poliziotti.

Come si vede dal video, un agente della polizia ferroviaria ha sparato un colpo di pistola quando lo straniero ha provato ad accoltellarlo in via Marsala. Il colpo ha ferito il ghanese, un 44enne, all'inguine. Trasportato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita.

Domenica 20 Giugno 2021

