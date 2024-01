Shakespeare? Un "Aenigma", anzi una menzogna. Stefano Reali svela chi era davvero il drammaturgo inglese

di Mario Fabbroni

Il colpo di scena è tipicamente teatrale. Anche per questo il regista Stefano Reali ha scelto un teatro, il Teatro Sala Umberto di Roma, per presentare il suo primo libro. Che non è un libro qualunque.

“Shakespeare Aenigma” svela infatti una verità che non piacerà affatto a Sua Maestà il re Carlo d’Inghilterra e neppure ai suoi sudditi: Shakespeare, proprio “quel” Shakespeare, non era affatto lui. Meglio, William (in carne e ossa) c’era davvero, è esistito: tuttavia vestiva i panni di un attore modesto e men che mai capace di scrivere drammi e capolavori letterari. Allora, chi era davvero Shakespeare?

Colpo di scena. Molto meglio rispetto alla trama di una delle tante fiction Tv che l’hanno reso famoso, Stefano Reali mostra in scena il risultato di studi, confronti documentali, perfino testimonianze di personaggi dell’epoca. Tutti concordi nel fare la rivelazione che smonta l’orgoglio britannico: Shakespeare in realtà era John Florio, un poeta di talento, di chiare origini italiche. Ma perseguitato dall'Inquisizione, al punto che quel talento avrebbe decretato una sentenza di morte se mostrato in tutta trasparenza.

Così ecco l'idea che trasforma John Florio nel primo ghost writer, come l'intendiamo oggi: scrivere tutto con un nome preso in prestito, a firma William Shakespeare.

Ma Stefano Reali, dopo ben due lustri di studi e ricerche, finalmente restituisce al mondo una verità troppo a lungo mal celata, denudando una frode che ha calcato per secoli le passerelle drammaturgiche.

E allora vale la pena essere presenti il 1 febbraio alle 20.30 tra il pubblico del Teatro Sala Umberto della Capitale. Sul palco, gli attori Silvia Siravo e Giuseppe Zeno percorreranno i passi salienti di "Shakespeare Aenigma" (Ed. Florestano) in un'ambientazione scenica accattivante. Sarà come far capolino sul set di una fiction a episodi, ricca appunto di colpi di scena che si sveleranno anche grazie alla guida di Stefano Reali in dialogo con la giornalista Emilia Costantini.

