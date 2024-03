Tassista rifiuta di far salire una donna disabile: «Altri clienti le passavano avanti». Multato di 600 euro

di Redazione web

Rifiuta di far salire a bordo una cliente disabile, peraltro una donna anziana, e viene multato di 600 euro: è successo a Roma, nei pressi della stazione Termini, dove un tassista 39enne italiano, che si trovava nello stallo dei taxi di via Marsala, ha iniziato a far salire sulla sua vettura dei clienti arrivati dopo la donna, che ha circa 80 anni ed era stata accompagnata in carrozzina da un assistente della stazione.

La multa di 600 euro

L'anziana ha visto passare avanti altri clienti che erano arrivati dopo di lei: l'assistente a quel punto ha segnalato tutto alla polizia locale, che è intervenuta a sanzionare il tassista. Sono stati gli agenti del gruppo Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) a ricostruire l'accaduto e a multare il 39enne, che aveva fatto passare avanti altri clienti forse per non perdere troppo tempo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 10:05

