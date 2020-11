Roma, nel weekend le vie dello shopping saranno a numero chiuso per evitare gli assembramenti

Leggo lo aveva anticipato ieri, la conferma arriverà solo oggi dopo un nuovo vertice (quello definitivo) del Comitato di Sicurezza. Ma oltre alla piazze della movida e al lungomare di Ostia, potrebbero essere chiuse anche le principali strade dello shopping nel centro di Roma.

Anzi, più che chiuse le vie delle boutique (come via del Corso) saranno a “numero chiuso”. Strade a ingresso contingentato, per evitare assembramenti da brivido come quelli documentato nella foto Toiati pubblicata lunedì scorso e che è stata scattata domenica.



Controlli anti-assembramento anche nei parchi è l’altra indicazione emersa durante il Tavolo tecnico coordinato dalla Questura.



Oggi, come detto, le misure verranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Matteo Piantedosi.

