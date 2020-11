Giro di vite sulle vie dello shopping: «A Roma presenze contingentate». Tutte le misure nelle città

Dopo le foto delle vie dello shopping traboccanti di persone nello scorso weekend, scattano le misure delle autorità per evitare che ciò accada di nuovo nel prossimo: a Roma tra le ipotesi emerse dal Tavolo tecnico coordinato dalla Questura per analizzare e individuare dove e quali «moduli di contenimento delle presenze» avviare da venerdì, ci sarebbero controlli anti-assembramento nei parchi e sul litorale e possibili contingentamenti delle presenze nelle principali vie dello shopping.

Leggi anche > Lockdown, no del Governo: «Nuove strette venerdì». Brusaferro rassicura Conte

Domani le misure verranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Le misure saranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, in programma domani. Dunque, secondo quanto si apprende, non dovrebbero essere oggetto di ordinanze sindacali. Sotto la lente dovrebbero esserci via del Corso, via Cola di Rienzo, ma anche la zona di piazza Bologna, l'Eur, oltre ai parchi e al lungomare di Ostia.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, bollettino 11 novembre: 623 morti e 32.961 nuovi positivi

LE REGOLE ANTI-FOLLA IN TUTTA ITALIA Un patto tra lo Stato e i sindaci per prendere misure contro gli assembramenti, specie nei weekend, e cercare di limitare la diffusione del coronavirus. In vista del fine settimana si moltiplicano le ordinanze dei sindaci delle grandi città su strade, parchi e spiagge, memori delle scene di folle impegnate in shopping e movida - pur limitata dal coprifuoco - solo pochi giorni fa. «Il Viminale vuole aiutare i sindaci attraverso i prefetti a prendere delle decisioni per evitare gli assembramenti - dice il sottosegretario Variati -. Un patto di collaborazione tra lo Stato e i sindaci perché si prendano decisioni locali nei Comitati di sicurezza pubblica per delle strette nel fine settimana».

Tra i casi più urgenti c'è Napoli, con ospedali in grande difficoltà e la gente che continua ad affollare il lungomare. Il sindaco Luigi de Magistris, in lite continua con il presidente della Campania Vincenzo De Luca, pensa a un «provvedimento ampio», da varare venerdì dopo un confronto con il prefetto, che non prevede la chiusura di singole strade. «Attendiamo i dati del monitoraggio sulla città - dice il sindaco al ministro della Salute Roberto Speranza -, così come promesso anche a Milano».

A Roma, come detto, si va verso controlli anti-assembramento nei parchi e sul litorale e possibili contingentamenti delle presenze nelle principali vie dello shopping durante il weekend. Sarebbero alcune delle ipotesi emerse dal Tavolo tecnico coordinato dalla Questura per analizzare e individuare dove e quali «moduli di contenimento delle presenze» avviare da venerdì. Domani le misure verranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

A Firenze il sindaco Dario Nardella, dopo un incontro con il prefetto, ha deciso di «applicare le regole previste dalla fascia arancione, quindi la chiusura di bar e ristoranti nel weekend. Se però le cose vanno male e vediamo che i comportamenti non cambiano, con grandi affollamenti, allora proporrò di limitare l'ingresso alle piazze del centro», annuncia l'esponente del Pd. A Palermo il primo cittadino Leoluca Orlando ha firmato l'annunciata ordinanza che dispone fino al 3 dicembre il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì al venerdì dalle 16 e fino alle 22, sabato, domenica e festivi dalle 5 alle 22, nelle zone del centro di Palermo. Per sabato e domenica prossimi, dalle 5 alle 22, anche in tutto il litorale, comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico e oggetto di concessione demaniale.

A Bologna piazze e strade del centro storico vietate per ogni tipo di iniziativa, manifestazione ed evento. Lo ha deciso il sindaco Virginio Merola, che ha firmato un'ordinanza in vigore da domani per evitare assembramenti. Sono comprese nel divieto anche le attività degli artisti di strada, già sospese dal Dpcm. A Bari chiudono tre giardini e lo skate-park per chi fa skateboard, nel tentativo di evitare assembramenti come quelli dei giorni scorsi. A Verona si studiano blocchi, controlli e accessi contingentati al centro storico. Nel fine settimana scatterà anche il senso unico per le strade pedonali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA