Roma, sparatoria in strada a Centocelle, anche sulle auto in sosta: ferito un 49enne L’uomo è stato bloccato sul posto ancora con l’arma in pugno





Un uomo ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in strada stamattina a Roma, ferendo una persona. È accaduto intorno alle 7 in via Tor de Schiavi, in periferia. Sul posto la polizia che lo ha bloccato. Si tratta di un cittadino peruviano di 49 anni. Sequestrata l'arma e tre proiettili. Centrata da un proiettile anche un'auto in sosta. Il ferito, un 49enne italiano, è stato portato in ospedale. Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 09:57

