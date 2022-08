Roma choc, spari contro 4 persone ai tavolini di un bar: panico durante l'aperitivo

Panico alle porte di Roma, dove durante l'aperitivo due persone hanno aperto il fuoco contro quattro ragazzi seduti ad un tavolino del bar Green in via delle Genziane, davanti a decine di avventori. E' successo ieri sera, pochi minuti dopo le 19: due persone sono scese da due macchine e una di queste, con volto coperto e un revolver in pugno, ha fatto fuoco contro quattro giovani.

Nessuno è rimasto ferito, due che erano al tavolo si sono dati alla fuga, gli altri due, italiani, sono invece rimasti sul posto. Al vaglio dei carabinieri di Tivoli e del Nucleo Investigativo di Frascati, impegnati nelle indagini, le telecamere di videosorveglianza della zona e il racconto di diversi testimoni. Ancora da accertare il movente. Sul posto sono state trovate delle ogive.

