Roma, sparatoria davanti a una discoteca di Testaccio: ferito un uomo

Un uomo la scorsa notte è stato ferito al ginocchio da un colpo d'arma da fuoco mentre era all'esterno di una discoteca a Monte Testaccio, uno dei luoghi di ritrovo della movida della Capitale. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni a Roma. A quanto si è appreso dagli investigatori, l'uomo non è rimasto coinvolto in alcun litigio. Davanti al locale la polizia scientifica ha recuperato il bossolo di un altro colpo inesploso. Indagini sono in corso da parte del commissariato Celio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 12:01

