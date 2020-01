Smog e polemiche: diesel fermi anche oggi

Ancora un giorno di stop per le auto più inquinanti e i diesel fino a Euro 6. Nonostante i tre giorni di blocco della circolazione, nella capitale i limiti per le polveri sottili sono ancora fuorilegge'. Così oggi, per la quarta giornata consecutiva, si replica il divieto: la limitazione riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30, per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6.

Secondo i dati dell'Arpa Lazio, infatti, anche mercoledì le concentrazioni di Pm10 hanno superato il limite di 50 microgrammi al metro cubo in 9 centraline su 13. In quasi tutte le stazioni di misurazione, comunque, i valori sono aumentati, con il picco di via Tiburtina, dove si e' passati dai 67 microgrammi di martedì ai 74 di mercoledì. Peggioramenti anche a Preneste (da 57 a 58), Corso Francia (da 52 a 53), Cinecittà (da 57 a 66), Cavaliere (da 43 a 45), Fermi (da 55 a 59), Bufalotta (da 53 a 61), Cipro (da 50 a 53), Arenula (da 51 a 55) e Malagrotta (da 46 a 48). I miglioramenti si registrano a Villa Ada, da 51 a 42, e Castel di Guido, da 36 a 35. Stabile Magna Grecia a 58.

«Sto vedendo molte polemiche e richieste relative a queste misure di stop ai diesel. Evidentemente il nostro primo obiettivo è quello della tutela della salute pubblica, ci stiamo muovendo nell'ambito di quello che prevede la legge, siamo costantemente in attesa dei dati», ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. E, ancora, ha aggiunto: «Se non intervenissimo la situazione peggiorerebbe e il ritorno alla normalità sarebbe più lontano. C'è chi dice che i motori diesel euro 6 non inquinano. Non è proprio così».

Inoltre il 19 gennaio ci sarà la domenica ecologica, con la quale si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella Fascia Verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. Il provvedimento prevede anche che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18 o 17 gradi in funzione del tipo di edificio.

