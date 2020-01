Polveri alle stelle, maltempo si spera

Una leggerissima pioggia, quasi impercettibile, per un attimo ieri mattina ha fatto sperare. Ma alla fine nulla di fatto: la cappa di smog avvolge ancora Milano (ormai da 19 giorni). I divieti più severi del protocollo Aria rimangono in vigore e lo saranno finché il pm10 non rientrerà per due giorni consecutivi sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Martedì - ultima rilevazione Arpa disponibile - la concentrazione media è stata di 85,9 mg/mc. Oltre il doppio in centro città: 102 in via Senato, 89 al Verziere, 92 a Città Studi. Il bonus di 35 giorni di inquinamento fuorilegge concessi dall'Ue nell'arco di un anno, di questo passo, si brucerà già a febbraio. Gli occhi sono rivolti al meteo, ma le previsioni non sono favorevoli per il dissolvimento delle polveri sottili. Possibile pioggia domani notte e sabato, ma domenica di nuovo nebbie.(S.Rom.)

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

