Senegalese accoltella una 39enne romana al collo: arrestato. La donna è in pericolo di vita

Per motivi di gelosia ha colpito con una coltellata al collo la moglie e si è chiuso in casa con i tre figli piccoli. L'uomo, un 59enne del Senegal disoccupato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Eur. È accaduto ieri in via Orso Mario Corbino, zona Marconi. I carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112, hanno rintracciato in strada una 39enne romana con una profonda ferita al collo. La donna, riuscita ad allontanarsi per chiedere aiuto e raggiunta dai carabinieri che l'hanno soccorsa tamponando la ferita, è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per «ferita laterocervicale profonda, seguita da abbondantissima emorragia» e sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono poi intervenuti nell'abitazione della coppia dove hanno bloccato il 59enne, assicurandosi subito del buono stato di salute dei tre figli che erano nella camera da letto. © RIPRODUZIONE RISERVATA