Roma, scontro tra auto e moto sulla Flaminia: muore 35enne

Incidente mortale su via Flaminia a Roma tra un'auto e una moto. Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. La vittima è un 35enne che viaggiava su una moto. Da una prima ricostruzione degli agenti, sembra che la moto, una Yamaha T max. abbia tamponato la macchina, una Seat Altea, guidata da un 58enne.

Via Flaminia è stata temporaneamente chiusa in direzione Grande raccordo anulare per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA