Roma, schianto frontale tra scooter e auto: morto sul colpo 51enne

Incidente mortale all'alba a Roma. Un 51enne italiano in sella ad uno scooter è deceduto sul colpo nello scontro con un'auto guidata da una donna di 30 anni. La tragedia è avvenuta poco dopo le 5 in via della Magliana, all'altezza del civico 68. Nell'incidente sono rimasti coinvolti uno scooter Honda Sh e una Seat Ibiza. Da una prima sommaria ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati quasi frontalmente per cause in corso di accertamento.

Leggi anche > Roma, si ribalta con l'auto: morta 35enne, grave la figlia di 15 anni

Dati i danni rilevati sui veicoli coinvolti non è da escludere tra le ipotesi, una velocità sostenuta oltre i limiti consentiti. La conducente dell'auto è stata sottoposta agli accertamenti di rito per verificare l'assunzione di alcol e droga. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA