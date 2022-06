Roma, si ribalta con l'auto: morta 35enne, grave la figlia di 15 anni

Un morto e cinque feriti di cui due gravi. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte a Roma in via di Boccea e che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli. La vittima è una donna di 35 anni, mentre la figlia di 15 anni e un'altra donna sono state portate in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intorno all'una una Toyota Yaris avrebbe urtato due auto prima di ribaltarsi: prima ha colpito una Ford Fiesta, poi una Citroen ferma sulla strada che dopo l'urto è finita contro una Mercedes in sosta.

Alla guida della Yaris c'era la 35enne morta poco dopo il trasporto all'Aurelia Hospital. A bordo dell'auto era presente la figlia di 15 anni che è attualmente ricoverata all'ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni a bordo della Ford e due peruviani di 35 e 31 anni sulla Citroen sono stati portati all'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Una terza cittadina peruviana, è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo. In corso accertamenti per risalire all'esatta dinamica dei fatti.

Sul posto è intervenuto il VII Gruppo Appio della Polizia locale di Roma. In ausilio per la viabilità pattuglie del XIII Gruppo Aurelio e del I gruppo Trevi.

