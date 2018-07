Apre il cancello di casa: aggredita e rapinata a piazza Bologna

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pistola in pugno, aggredisce e rapina donna in: preso. I carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, che, ieri sera, insieme a una complice rimasta sconosciuta, ha aggredito una 36enne romana intenta ad aprire il cancello condominiale dove abita, in via Eleonora D'Arborea, zona Piazza Bologna.Sotto minaccia di una pistola, l'ha scaraventata a terra rapinandole la borsa contenente un Iphone e il portafogli con denaro contante e documenti personali, dandosi subito dopo alla fuga, minacciando con la stessa arma alcuni passanti che avevano tentato di bloccarlo. Poco dopo, i carabinieri, immediatamente intervenuti a seguito di segnalazione al 112, hanno raggiunto e bloccato il malvivente, recuperando tutta la refurtiva e la pistola, risultata una fedele replica di una Beretta, priva di tappo rosso. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dove è stata trattenuta in osservazione per le lesioni riportate. Il rapinatore è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.