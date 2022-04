Roma, rapina in gioielleria a via Veneto: in fuga con 40mila euro in contanti e sei orologi di lusso. Preso un 19enne

Arrestato un 19enne romano per una rapina a mano armata in una gioielleria di via Veneto avvenuta lo scorso settembre. Dopo aver appositamente concordato un appuntamento per visionare un orologio in vendita sul sito della gioielleria, il giovane avrebbe fatto ingresso nel negozio armato di pistola con il volto parzialmente coperto da un cappellino e una mascherina.

L'indiziato sarebbe quindi riuscito a rubare sei orologi di marche di lusso, tra cui Rolex, Omega e Bulgari, e circa 40mila euro in contanti, prima di darsi alla fuga a piedi. Le indagini della polizia si sono svolte con l'aiuto dell'analisi dei filmati dei sistemi di sorveglianza, intercettazioni e grazie all'individuazione delle caratteristiche peculiari del ladro, come il colore della pelle e vari tatuaggi sulle mani. La polizia specifica comunque che, data l'attuale fase di indagini preliminari, l'arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 11:42

