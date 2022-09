Disabile precipitato, si indaga su una spedizione punitiva prima dei controlli degli agenti di Polizia

Tentato omicidio e falso ideologico. Sono le ipotesi di reato su cui la procura di Roma sta indagando dopo il ritrovamento sull’asfalto di Hasib Omerovich precipitato dalla finestra di una casa popolare di Primavalle il 25 luglio scorso. Il 36enne, affetto da una forma di sordomutismo, è ancora ricoverato in coma a policlinico Gemelli con traumi e danni al cervello irreversibili. Gli indagati, per il momento sarebbero quattro poliziotti del distretto di Primavalle, tra cui una donna.

Ai pubblici ufficiali che, in basa a quanto risulta dagli atti redatti nei loro uffici risulterebbero essere intervenuti nell’appartamento di via Gerolamo Aleandro 24, l’uomo di etnia rom era stato segnalato come molestatore di ragazze del quartiere. Gli inquirenti stanno verificando se, prima dell’intervento “ufficiale” dei poliziotti, qualcun altro potrebbe essere entrato nella casa per dare una “lezione” al 36enne.

