Poliziotto si uccide a 58 anni: in 5 anni sono più di 200 suicidi nelle Forze dell'Ordine

Roma, esecuzione in strada: uomo di 43 anni ucciso sotto casa

Lunedì 27 Gennaio 2020, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha puntato la sua pistola d'ordinanza e ha premuto il. Un colpo fatale, che non gli ha lasciato scampo. Unromano di 58 anni si è tolto così la vita nel pomeriggio di domenica 26 gennaio.Ilè avvenuto all'interno dell'abitazione dell'uomo, in zona Collatino. Viveva daed era un assistente capo superiore della Polizia di Stato. I familiari, dopo diverse telefonate senza risposta, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi, che quando son arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il. Il corpo senza vita del 58enne giaceva sul letto, con la pistola d'ordinanza accanto. Il poliziotto non ha lasciato però alcun messaggio d'addio o di spiegazione del proprio gesto, riporta RomaToday.«È un bollettino die il numero dei suicidi nella Polizia di Stato sale sempre di più», ha affermato in una nota, Antonio de Lieto, segretario generale del sindacato Lisipo. «Quanti altri agenti dobbiamo piangere nell'attesa che chi di dovere si adoperi affinché si provveda all'assegnazione dipresso ogni ufficio di Polizia dislocato sul territorio?». Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale dei Suicidi nelle Forze dell’Ordine di Cerchio Blu, gli agenti ad essersi tolti la vita tra il 2014 e il 2019 sono stati, di cui 58 solo nel 2019.