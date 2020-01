Pino si spezza e crolla sulle strisce pedonali: nessun ferito, ma traffico bloccato

Roma, scippa una donna ma viene inseguito e bloccato da due bengalesi

Lunedì 13 Gennaio 2020, 19:00

Paura nel pomeriggio a, dove unsi è spezzato ed è crollato sulle strisce pedonali. È accaduto all'altezza del civico 62 di, nel quartiere Trieste-Salario.Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito uno scricchiolio sinistro e poi un fortissimo tonfo, con l'che è crollato su un attraversamento pedonale che, per un fortuito caso, in quel momento non era occupato. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il pino per liberare la strada. Le operazioni, tuttavia, hanno causato un congestionamento delin direzione di piazza Istria.Nella stessa zona, a poche centinaia di metri, solo tre settimane fa un altro pino era caduto, a causa del vento, proprio davanti alla stazione S. Agnese-Annibaliano della Metro B1. Lo riporta Romah24.com. «Siamo alle solite: se gli alberi venissero curati in maniera costante, queste cose non succederebbero», ha denunciato Riccardo Tessari, portavoce del Comitato Volontari Quartiere Trieste.