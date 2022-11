Rapinato l'orologio di lusso dopo un pugno in faccia all'imprenditore: il colpo in via Passeggiata di Ripetta

di Emilio Orlando

Rapina violenta in pieno Centro storico. Un imprenditore di Civita Castellana, Marco P. di 57 anni, è stato rapinato di un orologio di pregio del valore di 30 mila euro in via della Passeggiata di Ripetta. I due rapinatori, prima di colpirlo in viso con un pugno, gli hanno fatto credere che li aveva tamponati e lo hanno convinto a scendere dalla macchina. L’uomo poco prima di fermarsi ha sentito un tonfo sordo, molto simile al rumore che provoca un urto tra un’auto e un motorino. Infatti i malviventi in sella al motociclo avevano tirato una pallina da tennis sulla carrozzeria dell’auto della vittima per simulare il tamponamento. Quando il 57enne è sceso, i rapinatori (con il casco e il volto coperto) non gli hanno dato il tempo di realizzare cosa fosse accaduto e lo hanno colpito al volto facendolo cadere sull’asfalto. A quel punto uno dei due ha strappato l’orologio dal polso dell’imprenditore. La Polizia si è messa subito sulle loro tracce ma non si esclude che si tratti di criminali “pendolari” provenienti dalla Campania, specializzati in colpi di cronografi di lusso che poi rivendono al mercato parallelo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA