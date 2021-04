Auguri Capitale, 2774 di questi giorni: il 21 aprile è il Natale di Roma

Roma festeggia il suo Natale: domani sarà il 2774° compleanno della Capitale. Per celebrare la giornata scende in campo anche Romaison, il progetto voluto dalla sindaca Raggi su archivi e produzione dei laboratori di costume e atelier, che ripercorre la storia del mito capitolino nel cinema e nel costume sui canali social di romaisonproject. Gli eventi in città, a norma anti Covid, vanno dalle visite guidate degli Imperatori a confronto, dai Fori Imperiali al Teatro di Marcello per la storia dell’Impero romano dalla fondazione all’espansione, alla caccia al tesoro didattica dedicata ai bambini sempre ai Fori. Sempre in chiave artistica, l’atelier di Bulgari porta in mostra dieci opere del grande maestro del Futurismo Giacomo Balla: saranno in mostra il 21 aprile nella storica boutique in via dei Condotti 10 anche per ricordare il legame tra le due famiglie Balla e Bulgari. Corse gratuite per tutti con il servizio di scooter sharing di Acciona, che offrirà ai romani spostamenti gratis su uno dei 1700 scooter su Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA