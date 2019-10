Roma, nasce il primo corso di formazione per i bambini: dal controllo emotivo alle tecniche di memoria

Public Speaking fra i banchi, controllo emotivo, del tempo e dello stress, tecniche di studio e di memoria, organizzione di diari scolastici e impegni sportivi, sostegno in casi di bullismo o cyberbullismo, sono questi gli obiettivi della formazione Educare, gli stessi quindi di un servizio rivolto a un professionista ma in questo caso a misura bambino, concepiti in maniera sartoriale sulle esigenze e i profili dei più piccini.



Con questa mission nasce Cieffe Educare, associazione no profit firmata Cieffe Consulting e dedicata alla formazione per l’infanzia, che è stata presentata ufficialmente presso il Museo dei Bambini di Roma Explora, vera e propria istituzione nelle capitale in fatto di pedagogia e scienze dell’educazione. Partendo dal nutrito bagaglio e dalle variegate casistiche collezionate in questi anni, la Cieffe metterà a disposizione di bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni un team di coach e formatori iper specializzati che applicherà la conoscenze delle Soft Skills e, come nel business, punterà a un miglioramento continuo e al superamento di fragilità e punti deboli. I genitori, in prima linea nella mission Cieffe Educare, prenderanno parte a tavole rotonde di formazione volte ad agire sulla gestione dell’aspetto emotivo dei propri figli e saranno protagonisti di un fitto calendario di eventi informativi e finalizzati a creare rete, aggregazione e attivare raccolte fondi per iniziative dedicate al mondo dei bambini.



"Da sempre il mestiere di genitori è quello che nessuno insegna, che solo vivendo si dispiega e prende forma, frutto di tentativi ed esperienza sul campo. Eppure un aiuto oggi è possibile grazie a Cieffe Educare che regalerà a padri, madri e figli sicurezza, conducendoli alla padronanza dei vari meccanismi e preparandoli alle tappe fondamentali della vita, della scuola e un giorno dell’universo lavoro - dichiara Maria Lulia Carnesi - L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo. Ho sempre pensato che solo con la Conoscenza si diventa delle persone libere e una formazione efficace renderà il Bambino di oggi un adulto consapevole e di valori solidi. La missione di Cieffe Educare è quella di accompagnare i nostri figli in questo percorso verso il futuro, fornendo loro gli strumenti necessari per vivere liberi e fiduciosi nel mondo”. Domenica 20 Ottobre 2019, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA