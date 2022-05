Roma, palazzina evacuata per un incendio: anziano trovato morto nel suo letto

Tragedia nel pomeriggio in un appartamento in via Agostino Richelmy, nel quartiere Aurelio. Un uomo anziano è stato trovato morto nel suo letto dai vigili del fuoco intervenuti in forze poco dopo le 15 per spegnere un incendio che ha devastato l’intera abitazione.

#Roma, intervento in corso per #incendio di un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con l'autoscala dai #vigilidelfuoco alcune persone bloccate dal fumo, rinvenuto purtroppo all'interno dell'edificio il corpo privo di vita di un uomo [#23maggio 17:45] pic.twitter.com/6EokKztBau — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 23, 2022

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dalle finestre: gli inquilini sono stati soccorsi dai pompieri con l’autoscala e portati in strada. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell’incendio che ha danneggiato due piani del palazzo. La vittima è stata raggiunta dai vigili del fuoco che si sono fatti largo fra le fiamme. Ignote al momento le cause del rogo, l’immobile è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme. Alcuni inquilini hanno chiesto aiuto affacciati ai balconi e sono stati soccorsi con l'autoscala.

