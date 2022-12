Roma, morto accoltellato alla Borghesiana: arrestato un uomo, forse geloso della relazione tra la moglie e la vittima

È stato arrestato dalla polizia l'uomo che nella serata di ieri ha accoltellato a morte Nazzareno Paolo Teti, 52enne, a Roma nella zona di via Borghesiana. Si tratta di un cittadino albanese di 47enne. L'uomo avrebbe colpito al collo la vittima che sostava in strada, per poi darsi alla fuga. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia dell'uomo per la relazione sentimentale che si era instaurato tra la moglie e la vittima.

«Gli accertamenti, condotti nell'immediatezza del fatto dalla squadra mobile di Roma, grazie all'ausilio di telecamere e testimonianze dirette, corroborate da accertamenti e riscontri di vario tipo, hanno quindi portato, in pochissimo tempo, ad identificare il sospetto autore del fatto criminoso», spiega una nota della Questura. L'uomo è stato rintracciato in un parcheggio ed «arrestato in quasi flagranza, misura per la quale la Procura della Repubblica sta chiedendo la convalida al gip». L'individuazione avvenuta in modo «così rapido, è stato resa possibile anche grazie alla numerosa presenza di equipaggi della Polizia di Stato sul territorio, rafforzati proprio in vista del periodo natalizio, secondo le indicazioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica», conclude la nota.

La vicenda

Era nel piazzale del bar intento a ricaricare la batteria della macchina quando un uomo lo ha sorpreso alle spalle. Una coltellata alla gola e si è accasciato a terra in una pozza di sangue mentre l'altro scappava a piedi. Sono stati i clienti del bar, diventati testimoni dell'aggressione mortale, a chiamare i soccorsi ieri sera intorno alle 20 in via della Borghesiana, periferia est della Capitale. I sanitari del 118 arrivati in pochi istanti hanno stabilizzato la vittima poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata dove però è deceduta poco dopo l'arrivo.I poliziotti hanno subito proceduto con il riconoscimento della vittima: un 52enne di origini calabresi e residente da tempo nella Capitale. Quindi hanno organizzato una fitta rete di controlli nel quadrante a caccia dell'assassino. Hanno perciò visionato alcune telecamere di video sorveglianza della zona che hanno aperto la strada alle ricerche.

