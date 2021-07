Michetti sul bando sbagliato dall'Amministrazione Raggi sui treni della Metro: «Rischiamo di perdere i fondi»

«Il Comune di Roma, come riporta Leggo, ha soldi per comprare 30 nuovi treni della metropolitana e i fondi sono già stanziati da anni» scrive in un post su Facebook Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, commentando l'errore del Comune di Roma sul bando per i nuovi 30 treni.

Roma, il Comune sbaglia il bando per i nuovi 30 treni della metropolitana: è la seconda volta che slitta. Fondi a rischio

«Qual è il problema? - si legge ancora - Che per la seconda volta è stato sbagliato il bando e ora rischiamo di perdere quei finanziamenti. Quindi per le incertezze dell’amministrazione Capitolina, rischiamo di trovarci con i treni fatiscenti e senza risorse per sostituirli. Un capolavoro!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 18:29

