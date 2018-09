Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L`ex capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina, Michela Di Biase, ha annunciato oggi pomeriggio le proprie dimissioni da consigliere di Roma Capitale. "Voglio ringraziare il Partito Democratico di Roma e il gruppo consiliare con cui ho lavorato - ha detto in Aula -. Sono stati due anni intensi e duri, anni di battaglie fuori e dentro l`aula consiliare. Ho deciso di dimettermi per svolgere al meglio il ruolo di consigliere regionale. E` una scelta che arriva dopo mesi di profonda riflessione perche` i grandi temi che riguardano Roma vanno affrontati in maniera piu` incisiva". "Il mio non e` un abbandono - ha continuato - semmai e` l`opportunita` di lavorare ancora di piu` per lo sviluppo dell`area vasta, di una citta` metropolitana che ha piu` che mai bisogno di risposte concrete e di visioni piu` larghe sul tema dei rifiuti, dei trasporti, del sistema delle imprese, di welfare e sociale. Le mie dimissioni vogliono essere un atto di generosita` per Roma e una scelta che guarda oltre i personalismi e gli egoismi". "E` sotto gli occhi di tutti che oggi la vita dei cittadini e` notevolmente peggiorata, con un?amministrazione che, al di la` dei grandi proclami, non ha mai saputo essere all`altezza della sfida di governo degna di questo nome - ha sottolineato -. Mi auguro che la Sindaca Raggi si sia resa finalmente conto del gioiello che ha tra le mani e, soprattutto, che abbia imparato la lezione perche` i grandi temi che affliggono Roma non si affrontano senza un dialogo con il governo nazionale. Un dialogo che lei, Sindaca, in questi anni ha sempre rifiutato per mere questioni di appartenenza, un atto di egoismo a danno dei romani e contro la citta` che amministra. Il mio auspicio e` che adesso questa citta` venga governata veramente. Da parte mia, nel ruolo di consigliere regionale, continuero` a lavorare per ridare speranza a Roma, ai romani e a tutti quelli che non hanno perso la voglia di vivere in una citta` unica, la Capitale d`Italia"