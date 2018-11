Continuano le occupazioni negli istituti romani. Oggi è la volta deloccupato dopo una votazione svoltasi in una seduta del Collettivo Politico. Gli studenti hanno aderito alla piattaforma di protesta già seguita dai licei Mamiani, Virgilio, Socrate, Albertelli e Righi, con le loro occupazioni, «in opposizione ai primi provvedimenti attuati dal governo insediatosi a seguito delle elezioni del quattro marzo». E, intanto, stamattina, gli studenti del Righi hanno interrotto la loro occupazione.LEGGI ANCHE---> Dopo l'occupazione, il liceo Socrate conta i danni: bagni guasti e insulti sui muri «Ribadiamo anche energicamente come la Repubblica Italiana sia fondata, come si evince dal primo articolo della nostra Costituzione, sul lavoro e sulla dignità del lavoratore. Dignità svilita o addirittura cancellata da una forma di sussistenza sociale quale il reddito di Cittadinanza - spiegano i ragazzi - e in secondo luogo dimostriamo il nostro dissenso al Decreto Scuole Sicure. Decreto che in malafede confonde la sicurezza nelle scuole con un controllo militare degli studenti. Tutto questo attuato al costo di investimenti molto onerosi che potrebbero essere indirizzati alla risoluzione dei veri problemi della sicurezza». «Esprimiamo la nostra vicinanza al sindaco Mimmo Lucano, ed al centro Baobab (come alle altre strutture occupate prese di mira dalla »Giustizia«)», aggiungono gli studenti. Durante l'occupazione verranno offerti agli studenti «assemblee politiche e corsi sulle materie d'indirizzo, tenuti da studenti universitari e da professori: allarghiamo inoltre l'invito ai docenti del liceo Tasso ad aderire alla nostra azione. Essi darebbero spessore alla protesta con le loro lezioni aperte a tutti gli studenti, concludono gli studenti.