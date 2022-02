Roma, Zingaretti: «Alla Garbatella il primo car sharing condominiale»

Parte dal quartiere popolare romano della Garbatella il primo car sharing condominiale. L'annuncio arriva dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che spiega: «A marzo partirà a Garbatella il primo car sharing condominiale in un edificio dell'Ater». Il condominio avrà a disposizione macchine elettriche.

«È una grande sperimentazione che poi continuerà in tutta Roma - aggiunge - e in tutto il Lazio. Nelle case popolari stiamo portando la digitalizzazione, l'efficientamento energetico e ora da Garbatella parte il car sharing condominiale: ci saranno palazzi che avranno a propria disposizione, per gli inquilini del palazzo, macchine elettriche. Stiamo trovando le risorse per portare il servizio in tutto il patrimonio pubblico delle case popolari del Lazio».

«Questo, a nostro giudizio, è quello che ci vuole in questo momento», ha concluso Zingaretti. In particolare, 90 milioni dei 3,4 miliardi di euro del piano dell'aria per il Lazio, puntano alla mobilità sostenibile della Capitale.

