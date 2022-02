Roma fa la guerra a tassisti e Ncc abusivi: basta truffe ai turisti, in campo il daspo immediato e una task force

Daspo immediato e steward: parte l’offensiva contro taxi ed Ncc abusivi che a Roma, nonostante il Covid, fanno sempre affari d’oro sulle spalle dei turisti e dei romani, ma anche dei tassisti onesti. Il contrasto a questa forma di illegalità, che soi concentra soprattutto negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e alla stazione Termini, parte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di ieri, presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi e voluto dall’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato. «Il Campidoglio potenzierà il controllo da parte degli agenti in borghese del Git della Polizia Municipale - spiega Onorato - applicando il protocollo d’intesa con il Comune di Fiumicino che per troppi anni è stato disatteso. Per migliorare l’accoglienza dei turisti ci saranno i nostri steward a dare informazioni, riporteremo controlli serrati da parte di un gruppo interforze tra agenti di Roma Capitale, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza e ci sarà il daspo per i “procacciatori“ di corse abusive negli scali di Fiumicino e Ciampino. Dobbiamo intervenire anche per le migliaia di lavoratori onesti che subiscono una concorrenza sleale».

Taxi e Ncc abusivi a Roma, Onorato: «Basta truffe ai turisti»



L’iniziativa è stata ben accolta anche da Aeroporti di Roma che ha assicurato di continuare “a mettere a disposizione delle forze dell’ordine tutte le infrastrutture e le tecnologie utili a contrastare il fenomeno”.

A Ciampino nell’ultimo anno sono stati necessari 1200 controlli. A Fiumicino sono state scoperte oltre 40 licenze false e altrettante sono state revocate, sono state sequestrate oltre 20 auto e ci sono state 60 denunce, oltre a un centinaio di sanzioni tra cui anche quelle per aver rifiutato una corsa perché poco conveniente. E ancora intimidazioni e aggressioni, verbali e fisiche.

Gli steward verranno selezionati con un bando e saranno formati tramite un progetto ad hoc. Nel bilancio 2022 infatti è stato approvato un emendamento presentato dalla consigliera Elisabetta Lancillotti, che stanzia 200 mila euro per una convenzione con i “P.Stop”, gli infopoint del Comune di Roma, per permettere ai tassisti di utilizzare gratuitamente i bagni pubblici.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 08:50

