Roma, la moda torna protagonista: il Festival Moda Italia International fa tappa alla Casa del Cinema

Il nuovo appuntamento con il Festival Moda Italia & International è in programma alla Casa del Cinema di Roma sabato 28 maggio alle ore 18:00. Torna l'evento dedicato alla grande moda, che avrà nell'occasione il patrocinio del comune di Roma. Stilisti italiani ed internazionali, giovani e talenti già affermati, presenteranno le loro nuove collezioni in uno show nel quale la moda si fonderà con lo spettacolo e con diversi momenti dedicati alla musica e anche alla danza.

La manifestazione è organizzata e diretta dall'agente di moda Sabina Prati, titolare della Catwalk Academy Sabina Prati Eventi Moda e organizzatrice di corsi di portamento e presente da anni sulle più prestigiose passerelle e riviste specializzate con le sue modelle, e da Stefano Raucci, conduttore di RadioRadio, direttore artistico e organizzatore di spettacoli, a lui spetterà anche il compito di presentare l'evento.

A sfilare in passerella, all'interno della prestigiosa sala De Luxe della Casa del Cinema di Roma, saranno gli abiti di diversi protagonisti della moda italiana e internazionale, più volte protagonisti di AltaRoma e altre passerelle di rilievo.

Partendo dai nomi di rilievo internazionale, si potranno ammirare le splendide collezioni dello stilista messicano Alberto Rega, protagonista delle passerelle mondiali dal talento noto e apprezzato in tutti gli ambienti della moda che conta con il suo tocco elegante e raffinato. Tutte da vedere anche le nuove creazioni di Sladana Krstic, creativa dall'estro innato capace di rappresentare la donna in tutte le sue sfumature.

Molto attesa anche la sfilata di Samanta Mariotti, stilista toscana che con il suo brand Samimari si sta facendo valere sempre più: abiti su misura, alla ricerca di purezza e raffinatezza per valorizzare ogni donna e la sua bellezza.

Spazio anche agli abiti da sposa con Laura Couture Roma, realizzati con tessuti pregiati rigorosamente made in Italy, abbelliti con ricami realizzati a mano, vero gioiello della sartoria. Con lei sarà possibile sognare letteralmente ad occhi aperti.

Uno stile elegante e sobrio è quello che porterà in scena Arianna Montellanico, stilista laziale che sta esprimendo a pieno il proprio talento e che torna protagonista con abiti tutti da ammirare, per rappresentare una donna simbolo di "bon ton" e qualità.

Accanto agli stilisti professionisti, sfileranno come consuetudine anche dei giovani emergenti di grande valore. Sarà così possibile applaudire gli allievi della prestigiosa Scuola di Moda Atelier Andreina Morelli, maestra modellista e fashion designer da oltre 30 anni. La scuola, che ha sede a Bergamo, proporrà al Festival della Moda alcuni dei suoi talenti più luminosi come Mara Salvetti, Arlin Rota, Nadia Ben El Baida, Teodora Pocitar e Valentina Ficara.

Parteciperà con una sua nutrita rappresentanza anche l'Alta Moda Academy di Roma, scuola di formazione tra le più note e apprezzate e punto di riferimento per i giovani designer della Capitale e di tutto il centro Italia, con gli abiti creati per l'occasione da Giada Benvenuti, Melania De Pace, Lara Stanicel, Cristina Martinelli, Irina Oleynik, Ilaria Di Pietro, Rosaria Viscucci, Laura D'Agresta, Luisa Capone e Giuseppina Ascone.

A curare il look delle modelle sarà il valoroso staff della celebre Face Place Make Up Academy by Pablo Gil Cagné, realtà sempre prestigiosa e di rilievo del panorama nazionale, e l'hair stylist Sergio Tirletti, altro noto professionista del settore moda e beauty.

I quadri moda, curati dal noto coreografo Rosario Licciardiello, si alterneranno a momenti di spettacolo di altissimo profilo. Sarà protagonista l'Accademia Europea di danza del direttore Joseph Fontano, danzatore e coreografo statunitense di origine italiana, più volte premiato, presidente della World Dance Alliance Europe e in passato presidente dell'International Dance Committee-International Teathre Institute dell'Unesco.

Gli interventi musicali saranno affidati al talentuoso maestro Damiano Drogheo, che con il suo sax suonerà dal vivo dolci melodie evergreen accompagnando alcuni quadri moda e alla maestra Claudia Mejia, concertista internazionale laureata in flauto all'Università Cattolica del Cile e diplomata in flauto traverso al Coservatorio di Santa Cecilia di Roma. La Meija eseguirà suonando dal vivo due omaggi al cinema, con «L'Oboe di Gabriel» di Ennio Morricone e «Moon River» di Henry Mancini.

Saranno prsesenti in sala il consigliere regionale Giancarlo Righini e il consigliere di Roma Capitale, nonché vicepresidente della commissione turismo e moda Federico Rocca. Con loro, sono attesi anche personaggi dello spettacolo che presenzieranno in giuria e premieranno gli stilisti più meritevoli con il premio Original Fashion e altri riconoscimenti.

«Siamo pronti per un nuovo appuntamento che mira a mettere al centro la moda italiana ed internazionale con un occhio di riguardo anche al mondo dei giovani emergenti - dice Sabina Prati, coorganizzatrice e direttrice artistica del Festival della Moda Italia e International -. Avremo giornalisti e fotografi accreditati e ospiti vip in platea, per uno show nel quale l'arte sarà ben rappresentata anche da momenti di musica e danza».

«Un grande grazie va a tutte le stiliste e gli stilisti partecipanti, agli allievi delle accademie, ai professionisti che lavoreranno con noi dietro le quinte e agli artisti che si esibiranno durante il Festival».

«Cosa posso aggiungere? Sarà uno show emozionante e da vivere tutto d'un fiato» le fa eco Stefano Raucci, che farà anche da conduttore dello spettacolo. Sarà uno show completo, elegante e raffinato, quello che andrà in scena sabato 28 maggio alle 18 alla Casa del Cinema di Roma, che andrà anche in onda nei giorni seguenti su Odeon Tv, canale 177 del digitale terrestre.

