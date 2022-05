Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria incontra "zia Donatella": «Una dolcezza infinita»

Chiara Ferragni e Fedez, un incontro davvero prestigioso per la loro secondogenita Vittoria. La piccola, infatti, ha conosciuto per la prima volta una regina della moda come Donatella Versace.

Chiamata affettuosamente da Chiara Ferragni 'Zia Donatella', la stilista ha incontrato i 'Ferragnez' nell'ambito di una partnership tra Versace e Fedez. Per l'occasione, il cantante ha mostrato anche una speciale t-shirt, colorata e quasi psichedelica. Tanti sorrisi e risate per l'incontro tra Donatella Versace e la piccola Vittoria, con la stilista che ha commentato così: «Vittoria è di una dolcezza infinita! È stato divertentissimo conoscerla!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 16:56

