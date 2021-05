Roma, inseguimento da film: auto e Volante della polizia in fondo alla scalinata, 43enne grave

Scena da film oggi a Roma, in via dei Monfortani, in zona Trionfale, dove si è svolto un rocambolesco inseguimento stradale conclusosi con un incidente. Intorno alle 15 una volante della polizia si è messa sulle tracce per 6 chilometri di un’altra autovettura, una Peugeot, che non si era fermata ad un posto di blocco. L'auto in fuga ha imboccato la Tangenziale Est, proseguendo la corsa lungo la Galleria Giovanni XXIII e poi in via Trionfale, sempre ad alta velocità e con gli agenti incollati alle calcagna. La fuga è terminata all'incrocio con viale dei Monfortani, quando la Peugeot si è scontrata con l'automobile della polizia ed è finita sui gradini, contro la vetrina di un negozio e una colonnina del gas. Sulla scalinata ha terminato la sua corsa anche la Volante.

Sul posto, oltre al 118, sono giunti i vigili del fuoco, intervenuti per estrarre dall’abitacolo il conducente della vettura che non si è fermata all’alt e si è schiantata contro un muro. Alla guida c’era un argentino di 43 anni trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Per i poliziotti coinvolti solo lievi contusioni. Sul posto è arrivata la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 22:51

