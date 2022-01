Roma, sbanda e si ribalta nel suo furgone: grave il conducente

Grave incidente a Roma questa mattina, sul grande raccordo anulare tra la diramazione nord e Bufalotta. Sul posto, intorno alle 9:10, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo al volante di un furgone ha perso il controllo sbandando all'altezza di Porta di Roma, per poi ribaltarsi su un lato.

Leggi anche - Roma, insulta e aggredisce medici e infermieri. «Non curate mio fratello». Denunciato egiziano di 26 anni

Il conducente è stato estratto dalla vettura e portato in codice rosso al 118. Il traffico è rimasto bloccato per circa 40 minuti per permettere all'elicottero di atterrare e portare in ospedale il ferito. La strada, per permettere la pulizia dei detriti, è stata riaperta con code tra Cassia bis e la diramazione Roma nord.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA