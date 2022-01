Roma, insulta e aggredisce medici e infermieri. «Non curate mio fratello». Denunciato egiziano di 26 anni

Ha insultato e minacciato il personale medico del reparto di rivalutazione chirurgica dell'Umberto I di Roma, prendendosela in particolare con una dottoressa. Dopo averli accusati di curare in modo inappropriato il fratello, lì ricoverato da giorni, ha costretto i sanitari a chiudersi nel reparto, iniziando così ad accanirsi sulla porta con calci e pugni lanciando in aria ogni cosa gli capitasse a tiro.

È successo intorno alle 17 di ieri. L'uomo, un egiziano di 26 anni è stato placato solo grazie all'intervento sul posto dei carabinieri di Roma Centro che lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato e minacce.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 09:47

