Incidente tra camion, chiuso tratto Roma Nord-Guidonia

Incidente tra due camion sull'A1. Alle 5:30 sull'A1 Milano - Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Guidonia in direzione di Napoli a causa di un incidente avvenuto al km 538 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Per gli utenti diretti a Sud, dopo l'uscita obbligatoria, si consiglia di percorrere la Diramazione di Roma Nord, seguire per il Grande Raccordo Anulare e rientrare sulla A24 a Roma Est oppure sulla Diramazione di Roma Sud alla barriera di Roma Sud. Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 09:01

