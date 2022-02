Roma, incendio sulla Casilina: falegnameria divorata dalle fiamme

Colonna di fumo nero nel cielo e fiamme alte. Alle 5 del mattino di oggi, venerdì 25 febbraio, è scoppiato un incendio che ha avvolto e distrutto un capannone e una falegnameria di via Casilina a Roma, nella zona di borgata Finocchio.

Leggi anche > Daniele Silvestri, moglie arrestata per furto all'Eataly store di Roma. Ecco cosa è successo

I residenti hanno subito allertato i vigili del fuoco che sono giunti sul posto con l'ausilio di diversi autobotti, un 'autoscala e il carro schiuma con il carro autoprotettori. Le fiamme hanno divortato la struttura di circa mille metri quadri danneggiandola gravemente.

Una palazzina adiacente alla struttura è stata fatta evacuare per sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Sul posto anche la polizia e il 118, anche se, al momento, non risultano feriti. I pompieri lavorano per impedire che l'incendio si propaghi alle attività commerciali vicine, ossia una carrozzeria ed un negozio di elettromeccanica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA