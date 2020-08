Vigili del fuoco del comando di Roma al lavoro per spegnere un vasto incendio nelle zona nord della Capitale tra la via Cassia, Saxa Rubra e Nuovo Salario. A causa del denso fumo, è stata necessaria la chiusura del Gra nel tratto dalla Cassia alla Salaria. Sul posto sei squadre, due autobotti e l'elicottero Drago con alcuni mezzi della protezione civile oltre alle forze dell'ordine per il controllo della viabilità. Le abitazioni limitrofe, che rischiano di essere interessate dalle fiamme, sono protette dai vigili del fuoco. Attualmente non risultano persone coinvolte

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 18:03

