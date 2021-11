Roma, incendio nelle baracche: tre feriti con gravi ustioni

Baracche in fiamme nella notte sotto un cavalcavia vicino la stazione ferroviaria La Celsa su via Flaminia, alla periferia nord di Roma. Tre cittadini rumeni, che si trovavano all'interno, sono rimasti ustionati e trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I tre uomini non sarebbero in pericolo di vita, ma restano da chiarire le cause dell'incendio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 12:29

