La "cattiva" di Bridgerton inaugura il mese del Pride rivelando: «Sono innamorata di una donna»

Bridgerton è la fortunatissima serie Netflix che in questo periodo è sulla bocca di tutti: i fan, infatti, sono entusiasti della prima parte della terza stagione e stanno aspettando trepidanti la seconda metà che uscirà il prossimo 13 giugno. In questa stagione, alcuni personaggi sono stati un po' rivalutati, magari gli "antagonisti" si comportano male con gli altri personaggi perché anche loro stessi soffrono.

Potrebbe proprio essere il caso di Cressida Cowper che in questi nuovi episodi è diventata amica inseparabile di Eloise Bridgerton. Proprio l'attrice che la interpreta, ovvero Jessica Madsen, ha fatto una rivelazione importante sui social ed è stata applaudita dai fan e dai colleghi.

Il post Instagram di Jessica Madsen

Nella serie tv Bridgerton, Jessica Madsen interpreta Cressida Cowper che è uno dei personaggi meno tollerati dai fan. Tuttavia, si tratta di un film e l'attrice, come si vede nei vari video YouTube e anche sui social, è molto simpatica e amata da tutti i colleghi. Jessica, per inaugurare il mese del Pride, ha condiviso alcune immagini con sfondo arcobaleno e ha scritto: «Sono innamorata di una donna, lo dico ad alta voce e sono orgogliosa di questo!».



Il post dell'attrice ha riscosso grandissimo successo e ha collezionato migliaia di like e commenti tra cui anche quello dei colleghi Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington) e Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton).

Il successo di Bridgerton

I fan di Bridgerton sono milioni e tutti stanno facendo il conto alla rovescia: non vedono l'ora del 13 giugno per capire come continuerà la storia tra Penelope e Colin.

