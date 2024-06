Mago Forest: «Gialappashow, siamo cresciuti: di comicità buona non se ne vede più. La migliore? Brenda Lodigiani»

di Ferruccio Gattuso

Che sia da mago o da direttore d’orchestra della banda comica di GialappaShow, la bacchetta la tiene salda lui. Michele Foresta da Nicosia, meglio conosciuto come Mago Forest, è così: una forza della natura, l’indispensabile della squadra che vince e stravince. Il programma griffato Gialappa’s e prodotto da Banijay Italia ha appena chiuso la sua terza edizione e tutto fa pensare che ad autunno ne vedremo una quarta. Sempre su Sky, sempre su Tv8 (dove questa sera, ore 21.30, andrà in onda il Best Of dell’ultima stagione).

E pensare che al primo ritorno in tv qualche critico sapientone, dopo una sola puntata, parlava di minestre riscaldate: cosa risponde oggi?

«Che certi critici non hanno mai assaggiato una minestra riscaldata: come la pasta riscaldata, è una leccornia».

Battuta sempre pronta, da fuoriclasse.

«Sinceramente, alla prima puntata della prima stagione ero solo in studio, c’era solo un cameraman e l’eco della mia voce, e qualche timore lo avevo. Si tornava in fondo al telecomando. Ma ho scoperto che, come a scuola, all’ultima fila ci si diverte di più».

Lei regala titoli già pronti: quando scoprì di avere il senso della battuta?

«A scuola, in Sicilia. Un mio professore mi chiamò in radio dicendo: “Vieni a dire le stesse stupidate in onda”».

Che ci dice della terza stagione?

«Edizione ottima, il programma è cresciuto continuamente. Ci hanno dato un budget più alto e si è visto: più filmati, le new entry di Maccio Capatonda e Max Giusti».

Il segreto di quest’ultimo giro in tv?

«Inserire cambiamenti mantenendo la firma dei Gialappi, con cui lavoro da 25 anni. All’inizio li chiamavo ragazzacci, ora Marco Santin e Giorgio Gherarducci mi sembrano i due vecchietti dei Muppets. Con loro tutto ruota alla perfezione».

La comicità oggi in tv: funziona più quella destrutturata alla LOL, alla quale lei ha partecipato, o la vostra scrupolosamente scritta?

«Deve solo essere buona. Non ne vedo molta di questi tempi. I fuoriclasse mi sembrano sempre Crozza e la Littizzetto».

Dovesse citare un fenomeno del cast di GialappaShow?

«Come faccio a dirlo. Dai, dico Brenda Lodigani. Le sue Ester Ascione e Annalisa fanno morire. E canta pure bene. Quando stecca è solo perché è appesa a testa in giù facendo pole dance!».

Le co-conduttrici, sempre bellissime: il suo talento è fare battute senza mai essere volgare.

«Più che un illusionista, lo dico sempre, sono un allusionista».

Progetti futuri?

«Andare finalmente in Sicilia da mia mamma».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 07:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA